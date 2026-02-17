Primer ministro de Catar llega a Venezuela para fortalecer cooperación

CIUDAD MCY.-El primer ministro del Estado de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, llegó al país este martes para fortalecer la cooperación con Venezuela.

El funcionario catarí arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, y fue recibido por el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

El pasado 3 de febrero, el nuevo embajador del Estado de Catar, Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, entregó Cartas Credenciales a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Ambos países establecieron relaciones diplomáticas en el año 1973. En los últimos años, los vínculos se han fortalecido y mantienen intercambios en diversos sectores.

