Principiantes se aventuraron a la 42k de San Sebastián

CIUDAD MCY.- Lo que comenzó como una tradición local se ha transformado en el epicentro del deporte regional con la Caminata 42K San Sebastián 2026, en el que cada año más personas, movidos por la fe o el reto personal, deciden enfrentar por primera vez los extenuantes 42 kilómetros.

​Esta jornada celebrada el 31 de enero arrancó en la alcabala del Limón del municipio Mario Briceño Iragorry donde muchos principiantes se adentraron al Parque Nacional Henri Pittier con la meta de llegar al municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Durante el evento, el equipo de periodistas de Ciudad MCY se sumó al recorrido para conocer las impresiones de los caminantes que participaban por primera vez en esta edición.

DESAFIANTES KILÓMETROS

​La experiencia para los principiantes fue un carrusel de emociones, mientras los veteranos mantenían un ritmo constante, los nuevos participantes vivieron una batalla interna entre el agotamiento físico y la voluntad de hierro.

Andrismar Guerra comentó que, a pesar de su cansancio físico, continuaba caminando hasta llegar al final de la meta.

«Ya he recorrido 21 kilómetros y ya siento que mis piernas no me pertenecen, pero continuó adelante porque la energía y buena vibra de mi grupo de amigos que me acompañan y demás participantes me motivan a querer alcanzar la meta».

Por otro lado, Carlos Rivero mencionó que rendirse no estuvo en sus planes.

«Vine de Falcón con la mejor energía a participar por primera vez en está caminata, el trayecto de la subidas y bajadas no está fácil pero aquí continuó porque me preparé varios meses mental y físicamente para este evento, me faltan 18 kilómetros y anhelo llegar al final», expresó en su momento.

Alejandra Carrizales señaló que de si no lograba los 42K, se llevaba la extrovertida experiencia que ha vivido en el recorrido.

«Mis amigas me invitaron a esta caminata, me sumé, pero cada kilómetro es un momento de reflexión porque mi cuerpo me dice ya no más, pero mi mente me dice que si puedo, voy por el kilómetro 12 y aun me falta, sino logro llegar a la meta al menos me llevaré los buenos momentos. porque este parque es hermoso y la he pasado súper bien».

Finalmente, Militza Croquer dijo qué más allá de querer llegar a la meta, su objetivo es refrescarse en la playa.

«Vine aquí con dos objetivos, el primero llegar a los 42 kilómetros y el segundo bañarme en la playa de Ocumare, es primera vez que hago este recorrido voy por los 17 kilómetros y sigo con mucha energía».

​La Caminata San Sebastián no es solo una prueba de resistencia, fe y devoción, es un recorrido que reúne a participantes de todo el país a conocer y disfrutar del parque Herri Pittier y las paradisíacas costas de Aragua.

Cabe resaltar que el Gobierno regional y el equipo de LMNC Producciones, cuerpos de seguridad y prevención ciudadana del estado permitió que tanto los exhaustos como los enérgicos completaran el recorrido de forma segura.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA