Alumbrado público impulsa bienestar en el norte de Maracay

La intervención realizada en el sector Brisas de la Pedrera incluyó la colocación de nuevas luminarias para optimizar la iluminación nocturna y reforzar la seguridad de 450 familias del norte de la ciudad

CIUDAD MCY.- La atención integral a los servicios públicos continúa en el norte de la ciudad de Maracay con la instalación de más de 30 luminarias en el sector Brisas de la Pedrera, intervención que mejora la seguridad y el entorno urbano de 450 familias.

La acción atiende de manera directa a mil 144 habitantes de esta comunidad perteneciente a la comuna “Socialista Río Madre Vieja”, como parte de los despliegues ejecutados en el marco de la Segunda Transformación (2T) del Plan de las 7 Transformaciones, orientado por el presidente, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministerio para la Energía Eléctrica, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales.

Los trabajos de alumbrado público se ejecutaron con el acompañamiento del Poder Popular organizado, priorizando los puntos de mayor tránsito peatonal y vehicular del sector, como parte de una agenda permanente de atención a los servicios públicos que se mantiene activa en las comunidades de la capital aragüeña.

Con esta intervención se refuerzan las condiciones de seguridad ciudadana y se optimiza el uso de los espacios públicos durante las horas nocturnas, contribuyendo al desarrollo ordenado y funcional de las comunidades del norte de Maracay.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA