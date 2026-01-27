Venezuela requiere una inversión de $50 mil millones para elevar producción petrolera

Ciudad MCY- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó este lunes, en un encuentro del sector petrolero en el que se discute la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que Venezuela requiere una inversión de 50 mil millones de dólares para poder llevar la producción a 5 o un poco más de millones de barriles.

Prosiguió indicando que «si alguien tiene esa plata, que nos las preste. Y si no la tiene, que nos dejen reformar la Ley», precisó. De forma detallada, Rodríguez explicó que para que pueda venir la inversión de parte empresas extranjeras, «en un clima y en una condición de seguridad jurídica», es necesaria esta intervención a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El Presidente del Poder Legislativo destacó que «no es que estamos bajando o regalando las regalías del petróleo, no». Continuó su discurso argumentando que el Estado venezolano debe hacer una inversión inicial, cuando la empresa privada, extranjera o nacional, trae recursos para invertir en los llamados campos verdes. «No es lo mismo haber hecho esta ley cuando producíamos 3.4 millones de barriles, a la situación que vivimos actualmente. No es la misma situación», determinó.

EL ÉXITO DE LOS CPP

Jorge Rodríguez, ante las autoridades y representantes de las empresas petroleras, explicó los resultados obtenidos en los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP) de Hidrocarburos.

«Ahí están las pruebas. Un aumento sustancial de la producción de petróleo, con el récord que logramos obtener en diciembre del año pasado (…) Si con CPP la producción estamos aumentando, pongámosle la ley y reformémosla y que el pueblo de Venezuela se sienta feliz de esta nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos», expuso Rodríguez como cierre de su discurso.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL