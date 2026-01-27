VenApp impulsa atención efectiva de servicios de telecomunicaciones en la región centro

CIUDAD MCY.- Cantv garantizó durante el año 2025 respuesta efectiva a más de 40.000 reportes de usuarios en los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy, realizados a través del uso de la aplicación VenApp del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

El personal técnico de la Empresa brindó atención a los requerimientos mediante labores correctivas y optimización en las redes de interconexión. Estas labores fueron llevadas a cabo con la articulación del Poder Popular, organizado en las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones.

Durante el abordaje en las comunidades, fueron restituidos los servicios de telefonía fija e Internet a más de 14.200 hogares aragüeños. Por su parte, en Carabobo y Yaracuy la conectividad fue restablecida a más de 13.600 y cerca de 12.000 usuarios, respectivamente.

“Utilizamos la aplicación VenApp para avanzar junto a Cantv en las reparaciones de los servicios de telecomunicaciones. Es una gran herramienta que continuaremos fortaleciendo”, afirmó Marlene Almao, vocera de la Urbanización El Molino, en el estado Carabobo.

Cantv continúa con despliegue en las entidades de la región centro del país a fin de seguir conectando las telecomunicaciones en más hogares, en el marco de las acciones del Gobierno Bolivariano para mejorar los servicios públicos en beneficio del pueblo.

