Refuerzan embaulamiento de canal en Barrio El Carmen

La alcaldía de Girardot optimiza el sistema de drenaje en el populoso sector y ejecuta mejoras de ornato y vialidad en la avenida Constitución

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema de servicios públicos en la capital aragüeña, la gestión del alcalde Rafael Morales reactivó los trabajos de embaulamiento de la canal de aguas pluviales en el sector Barrio El Carmen, perteneciente a la Comuna Socialista Norte de la Venezuela Heroica.

Esta obra de ingeniería hidráulica se consolida como una acción preventiva de alto impacto, diseñada específicamente para optimizar el flujo de escorrentía y minimizar los riesgos de inundaciones que históricamente han afectado a los habitantes de esta zona durante la temporada de lluvias.

Acompañando esta acción, el Instituto Autónomo para el Manejo Integral de la Basura (IAMIB) desplegó un operativo especial de mantenimiento que incluyó labores de desmalezado, recolección de desechos sólidos y limpieza integral de los alrededores de la canal.

Este despliegue no solo busca garantizar la salubridad pública y prevenir focos epidemiológicos, sino también asegurar que los sistemas de drenaje recién intervenidos permanezcan libres de sedimentos y desperdicios que puedan obstruir su correcto funcionamiento.

De forma simultánea, las cuadrillas municipales extendieron las labores de ornato a la avenida Constitución, priorizando el tramo ubicado frente al Terminal Central de Maracay. En este punto de máxima afluencia vehicular y peatonal, se ejecutaron trabajos de pintura de brocales y renovación de la señalización vial, mejorando significativamente la visibilidad y el ordenamiento del tránsito en una de las arterias más importantes de la ciudad.

Estas acciones se ejecutan en el marco de la 2T del Plan de la Patria, orientada a la creación de «Ciudades más Humanas», una visión promovida por el gobierno nacional, en articulación con la vocera del poder popular en Aragua, Joana Sánchez, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del bienestar ciudadano y la eficiencia en la prestación de servicios.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT