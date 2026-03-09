Más de 130 venezolanos regresaron en vuelo 120 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

CIUDAD MCY.-Desde Miami, Florida, Estados Unidos, retornaron a Venezuela 134 compatriotas en el vuelo 120 de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, este nuevo grupo de exmigrantes, entre los cuales están 91 hombres, 30 mujeres y 13 niños y niñas, fue recibido por el personal de seguridad para los protocolos de rigor.

Los retornados cumplieron los mecanismos de identificación, sanitarios y médicos para asegurar el retorno digno antes de ser trasladados al reencuentro familiar, tal como establece la coordinación con el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y la presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez.

“Proteger a nuestra infancia y juventud es proteger el alma de Venezuela. Cada pequeño y cada adolescente que vuelve a casa es un acto de amor y justicia que nos llena de orgullo”, informaron las autoridades de la Gran Misión en su cuenta de Instagram.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA