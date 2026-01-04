‎Pueblo venezolano se mantiene en las calles exigiendo el retorno del presidente Maduro

La gobernadora de Aragua, junto a un grupo significativo de alcaldes, unió su voz en Caracas para decirle al mundo que las calles las tiene el pueblo y no saldrán de ellas

‎CIUDAD MCY.-«‎Desde Aragua estamos preparados para defender la Patria, la soberanía y la dignidad nacional ¡Venezuela no se rinde!» , fueron las palabras de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de la entidad durante la concentración que se desarrolló en la ciudad de Caracas, como exigencia de la liberación del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores.

‎‎Durante su participación, la mandataria regional junto a los alcaldes de Aragua y un pueblo revolucionario que se mantiene de pie, dijo: «los aragueños exigimos el retorno de nuestro Presidente, después de ser vilmente secuestrado por el imperio norteamericano, en manos del nefasto genocida Donald Trump».

La mandataria aragueña‎ agregó que esta gran concentración, que se desarrolló luego del ataque terrorista del Gobierno de Estados Unidos, es para que propios y extraños escuchen que el pueblo de Venezuela no se rinde. «Estamos resueltos a vencer, no somos un tigre de papel y este es un pueblo que está en la calle», expresó Sánchez.

‎De la misma manera, subrayó que la mediática comunicacional ha querido posicionar en el mundo que en Venezuela no se puede estar, asegurando que posiblemente EEUU haya ganado a través de las redes, pero en Venezuela gana la calle. «Las redes no son las calles y las calles las tenemos nosotros y no vamos a salir de las calles, exigimos el retorno del Presidente», apuntó la vocera del Poder Popular en Aragua.

Asimismo, ‎Sánchez subrayó que el pueblo venezolano seguirá levantando su voz con claridad, diciendo que Venezuela no se rinde, y que está resuelta a vencer frente a las agresiones externas.

‎Para finalizar, la jefa del Ejecutivo regional exigió al Gobierno de Estados Unidos el inmediato retorno a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, reafirmando que la defensa de la soberanía y la dignidad nacional es un compromiso irrenunciable del pueblo de Venezuela.

‎ELIMAR PÉREZ| Fotos Cortesía