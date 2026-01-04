Desde La Victoria arrancó movilización aragüeña en lealtad al presidente Maduro

Cuidad MCY- La ciudad de La Victoria, cuna de los vencedores del imperio español, fue punto de encuentro y partida de una gran movilización aragueña hacia Caracas por la verdad y la libertad del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por poderes imperiales que pretenden doblegar la soberanía venezolana.

Con el alcalde Juan Carlos Sánchez como anfitrión, y la gobernadora Joana Sánchez al frente, los alcaldes de Aragua, el Poder Popular, la juventud, trabajadores, campesinos y mujeres protagonizaron una contundente manifestación de unidad patriótica, lealtad revolucionaria y conciencia histórica.

«Hoy, como hace más de 200 años, desde La Victoria, parte un mensaje claro: ningún imperio podrá con la dignidad de un pueblo que decidió ser libre. La historia se repite, pero esta vez no con lanzas, sino con conciencia, unidad y amor profundo por la patria», aseguró Ender Dominguez, comunicadora alternativo y militante de los Tanques de Pensamiento Comunal de Ribas.

Nota de Prensa| Fotos Cortesía