Pueblo venezolano ya puede verificar centros electorales para Consulta Nacional del 8-Mar

CIUDAD MCY.- En la página web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana se publicará este 11 de febrero la información sobre los “Centros y Mesas Electorales” donde votará el pueblo de Venezuela en la próxima Consulta Popular Nacional el 8 de marzo.

La información la dio a conocer el ministro Ángel Prado a través de su canal de Telegram, en la que expresó que con estas acciones se evidencia que ¡aquí manda el pueblo!

Esta nueva Consulta Popular Nacional es la primera del año 2026 y se realizará el próximo 8 de marzo, “Día de la Mujer, para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”, aseveró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez durante la instalación del primer Consejo Federal de Gobierno del año en curso.

En esta consulta, los ciudadanos podrán votar sobre los proyectos comunitarios que recibirán financiamiento directo del Estado. Se hará especial énfasis en los programas Transformación I y Transformación II, enfocados en emprendimientos y proyectos productivos locales y las obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat.

https://www.comunas.gob.ve/

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA