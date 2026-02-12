Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Condiciones meteorológicas estables se prevén en la mayor parte del país

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Feb 12, 2026

CIUDAD MCY.- Este jueves persisten condiciones meteorológicas estables, con nubosidad parcial y despejado en la mayor parte del país; no obstante, se estima nubosidad estratiforme productores de lluvias o lloviznas dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, este de Miranda, La Guaira y Falcón.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), habrá algunos núcleos con desarrollo vertical, generadores de chubascos y descargas eléctricas al sur del lago de Maracaibo.

Para las horas de la tarde y la noche, se espera un incremento de la nubosidad con lluvias o chubascos, principalmente en zonas de la Guayana Esequiba, sureste de Bolívar y sur de Amazonas, el resto del país permanecerá al alternar con nubosidad de fragmentada a parcial y algunas zonas despejadas.

Continúa la presencia de una capa de Polvo del Sahara en concentraciones leves y moderadas, la cual limitará la visibilidad horizontal y el desarrollo importante de nubosidad en la franja norte costera y el oriente del país.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se espera cielo poco nublado en la mayor parte del periodo; sin embargo, en la madrugada y primeras horas de la mañana, no se descargan algunos intervalos con nubosidad fragmentada generadoras de lloviznas dispersas, especialmente al este de Miranda y la Guaira.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C en zonas altas y una máxima de 29°C, acompañadas de un flujo constante desde el Este/Noreste (Alisios) con velocidades de 15 a 20 km/h.

FUENTE : VTV 

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno regional entregó materiales para rehabilitación de salas sanitarias en la Unefa

12 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Mundo

Senado de Argentina aprueba reforma laboral

12 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Venezuela diversifica exportaciones y recupera mercados en Europa

12 de febrero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Gobernadora Sánchez supervisó trabajos de vialidad en Mario Briceño Iragorry

12 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte