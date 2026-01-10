Realizada jornada de supervisión en comercios de Ocumare de la Costa

Durante el recorrido por los principales comercios de la localidad, los funcionarios de la GNB se enfocaron en verificar el cumplimiento de los precios justos para garantizar la seguridad alimentaria de los aragüeños

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por garantizar el acceso justo a bienes y servicios, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevaron a cabo una jornada intensiva de supervisión en los establecimientos comerciales del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

​Esta iniciativa que busca asegurar la estabilidad económica y el bienestar de los habitantes, se alinea con las orientaciones del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (E), Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Durante el recorrido por los comercios de la localidad, los funcionarios de la GNB se enfocaron en verificar el cumplimiento de los precios justos.

Además supervisaron la correcta operatividad de los métodos de pago, brindaron orientaciones a los comerciantes sobre el marco legal económico y escucharon las inquietudes de la comunidad para canalizar soluciones inmediatas.

​Con estas acciones el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente en los sectores productivos y comerciales asegurando que el municipio Ocumare de la Costa de Oro siga siendo un espacio de desarrollo en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA