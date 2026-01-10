Recuperación de plantel especializado fortalece inclusión educativa en FLA

Los trabajos de renovación integral en la Escuela de Educación Especial “Manuelita Sáenz” buscan consolidar ambientes seguros y adecuados que impacten de manera directa en el bienestar y desarrollo de su comunidad estudiantil

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas públicas de inclusión y protección social, el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) desarrolla labores de renovación integral en la Escuela de Educación Especial “Manuelita Sáenz”.

La intervención es ejecutada por el equipo de la alcaldía y contempla la recuperación de áreas internas y externas del plantel, con el propósito de consolidar espacios educativos dignos, modernos y accesibles que respondan a las necesidades específicas de la población estudiantil atendida en esta institución.

Estas acciones se orientan a fortalecer las condiciones de atención pedagógica, seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la garantía del derecho a una educación inclusiva y de calidad.

Los trabajos forman parte de una agenda de articulación interinstitucional que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, a través del compromiso del presidente, Nicolás Maduro, y del acompañamiento del Gobierno regional, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio, Víctor Bravo.

Con esta renovación integral, la alcaldía de la municipalidad ratifica su visión de desarrollo social, apostando por la recuperación de infraestructuras educativas como eje fundamental para la inclusión, la equidad y la protección de los sectores más vulnerables de la comunidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA