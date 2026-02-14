Recreación y naturaleza protagonizan inicio del Carnaval en Las Cocuizas

Temporadistas, entusiasmo y prevención se fusionó en una jornada que impulsa el turismo regional y fortalece el disfrute responsable de los espacios

CIUDAD MCY.- La movilización de visitantes, las actividades recreativas y el despliegue institucional marcaron el inicio de la temporada de Carnaval en el Parque Recreacional Las Cocuizas, uno de los destinos naturales más concurridos del estado Aragua durante el asueto.

Ubicado en las estribaciones del Parque Nacional Henri Pittier, las instalaciones del parque recreacional recibió a cientos de temporadistas que eligieron este espacio para compartir en familia y disfrutar de actividades recreativas y educativas organizadas para el sano esparcimiento de propios y visitantes.

Como parte de las labores de supervisión y acompañamiento institucional, el lugar fue visitado por el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, en representación del Ejecutivo nacional quien realizó un recorrido junto a la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; el secretario de Juventud y Deporte, Manuel López; y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, acompañados por equipos de gobierno en sus distintos niveles.

Durante su intervención, Piñate destacó la articulación entre el Gobierno nacional, regional, municipal y el Poder Popular organizado para garantizar el desarrollo seguro de la temporada carnestolenda.

“Estamos en el parque Las Cocuizas, en las estribaciones del Parque Henri Pittier, acompañados por todo el equipo de gobierno en sus distintos niveles, dando inicio a estos Carnavales 2026, que representan una fiesta de paz, alegría, amor y encuentro familiar”, expresó.

Asimismo, informó que más de 8 mil funcionarios fueron desplegados en 89 puntos turísticos distribuidos en todos los municipios del estado Aragua, con el objetivo de resguardar a los visitantes y fortalecer las políticas preventivas durante la temporada vacacional.

Indicó además que las autoridades estiman superar la cifra de turistas registrada el año anterior, impulsando el desarrollo económico, recreativo y cultural de la entidad.

El ministro también resaltó la articulación de estos espacios turísticos con 191 comunas del estado, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento del modelo de corresponsabilidad en la protección de los espacios naturales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población venezolana a disfrutar de los atractivos turísticos del estado Aragua, resaltando su potencial como destino estratégico del centro del país, caracterizado por su diversidad natural, espacios recreativos y políticas orientadas al bienestar social y la convivencia ciudadana.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA