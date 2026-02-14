Con Sesión Especial conmemoraron 212 años de la Batalla de Pantanero

CIUDAD MCY.-Dando reconocimiento a los hechos históricos que fueron piezas fundamentales para la consolidación de la Independencia de Venezuela y enmarcado en las actividades de “Febrero Rebelde, Admirable e Impecable”, el Ilustre Concejo Municipal de Ribas, realizó Sesión Especial para conmemorar los 212 años de la «Batalla de Pantanero”, desde los espacios del Obelisco del Ínclito Rudecindo Canelón, donde contaron con el acompañamiento del alcalde Juan Carlos Sánchez y el poder popular de la zona.

Iniciaron el acto con una ofrenda floral ante el Obelisco del Ínclito del Capitán Rudecindo Canelón, para dar paso a la sesión presidida por el Concejal Miguel Motaban, en la que Juan Carlos Martínez, fungió como el Orador de Orden, quien además recibió un reconocimiento por parte de la Cámara Municipal.

Martínez basó su discurso en enaltecer los hechos históricos, por lo que se paseó por aquella Batalla de Pantanero, indicando, “siempre hacemos referencia a los más nombrados José Félix Ribas, a Ricaurte, pero tenemos al capitán Rudecindo Canelón, quien al día siguiente de la Batalla de La Victoria, José Félix Ribas le ordena emprender la persecución de las fuerzas de Boves, que derrotadas el día anterior, tratan de reagruparse peligrosamente, exactamente, hacia este sector donde son vencidos”.

Por su parte, el alcalde Juan Carlos Sánchez, realizó una reflexión profundizando sobre este hecho histórico, destacando que esta batalla pudiera ser incluso más importante que la del 12 de Febrero, destacando que “esta batalla selló el triunfo de la batalla de La Victoria”. Explicó que se llama Batalla de Pantanero, por ser esa zona húmeda, los realistas desconocían las características de este territorio.

“Por eso hoy nos trae a la reflexión esa organización que hace la revolución bolivariana de territorializar nuestras cosas, conocer el territorio. Si usted no conoce su territorio, si no sabe, evidentemente no va a poder obtener una victoria educación, salud, deporte y cultura, y eso es una gran lección que nos deja la Batalla de Pantanero”, puntualizó Sánchez.

PRENSA RIBAS

FOTOS:CORTESÍA