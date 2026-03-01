Respuesta del 1×10 garantiza estabilidad eléctrica a familias de Bolívar

La articulación institucional permitió sustituir un transformador y modernizar componentes clave del sistema, asegurando un servicio más confiable y seguro en las calles Las Flores y Cedeño de San Mateo-

CIUDAD MCY .- En respuesta a los reportes canalizados a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno y en articulación con el equipo técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se concretó la sustitución e instalación de un transformador nuevo en el sector comprendido por las calles Las Flores y Cedeño, acción que garantiza estabilidad y seguridad en el suministro eléctrico para 36 familias de la comunidad.

La intervención contempló la instalación de un transformador de 50 KVA, así como la colocación de dos pararrayos nuevos y dos cajas de corta corriente, componentes fundamentales para optimizar la distribución energética y prevenir fallas en el sistema.

Esta acción fue desarrollada de manera conjunta con los trabajadores de la alcaldía del municipio Bolívar, como parte de la política de respuesta inmediata a las solicitudes comunitarias, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y reduciendo riesgos asociados a fluctuaciones o interrupciones prolongadas del servicio.

La labor fue posible gracias al respaldo institucional de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y de la alcaldesa del municipio, Marisol Rodríguez, como parte de una línea de gobierno orientada a ofrecer respuestas oportunas, consolidar la eficiencia en los servicios públicos y garantizar soluciones tangibles a los sanmateanos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA