Conocimiento científico fortalece producción agrícola en Aragua

El equipo de Fundacite Aragua recibió formación especializada de Sehiveca sobre mejoramiento genético y certificación de semillas, consolidando la alianza científico-campesina impulsada por el Ministerio para la Ciencia y la Tecnología

CIUDAD MCY .- La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua recibió una capacitación especializada sobre semillas nacionales mejoradas y certificadas, impartida por la empresa pública Semillas Híbridas de Venezuela (Sehiveca), con el propósito de fortalecer la alianza científico campesina impulsada por el Gobierno Bolivariano.

La jornada estuvo dirigida al equipo de la Dirección de Investigación y Aplicación del Conocimiento (DIAC) de Fundacite Aragua, que recibió formación técnica detallada sobre el ciclo de producción de semillas de alta calidad.

Los investigadores conocieron desde el mejoramiento genético agronómico hasta el almacenamiento, procesamiento y comercialización de semillas certificadas, con énfasis en cultivos como maíz y leguminosas.

Como parte de la actividad, los participantes realizaron una visita guiada a las instalaciones de Sehiveca, donde observaron de primera mano la tecnología aplicada en cada etapa del proceso de producción de semillas, así como las normas técnicas que garantizan su calidad y rendimiento.

Esta capacitación se inserta en los esfuerzos del Ministerio para la Ciencia y la Tecnología (Mincyt) por territorializar el conocimiento, una estrategia que busca articular saberes científicos con experiencias productivas comunitarias para impulsar la soberanía alimentaria en territorio venezolano.

Con iniciativas como esta, Fundacite Aragua refuerza su compromiso de acompañar a los productores y organizaciones campesinas, aportando herramientas técnicas que faciliten la adopción de semillas mejoradas y prácticas agrícolas de calidad, en apoyo a los programas productivos del país.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA