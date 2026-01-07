Sector salud en Aragua exige respeto a su soberanía

CIUDAD MCY.- En el marco de la Asamblea Constituyente del Sector Salud del estado Aragua, los trabajadores y trabajadoras del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) alzaron su voz para rechazar de manera categórica los actos de violencia registrados en los últimos días en el país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

La Autoridad Única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, lideró la asamblea en compañía de la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval y demás autoridades regionales, y en el cónclave exigió de manera inmediata la liberación del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, al tiempo que instó a respetar la soberanía de la Patria y los derechos de todas las familias venezolanas.

Reafirmó el compromiso del personal médico, de enfermería, administrativo y obrero del SPNS en el estado Aragua, de garantizar la salud y el bienestar físico de la población aragüeña. «Estamos demostrando que el sector Salud no se detiene por nada, somos hombres y mujeres que nos mantenemos firmes ante la adversidad y en la defensa de nuestra soberanía», enfatizó.

Finalmente agregó que tanto la red comunal, especializada y hospitalaria están trabajando con total normalidad, reafirmando su compromiso con el derecho a la salud de la colectividad aragüeña, cumpliendo con las orientaciones que ha encomendado el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (e), Delcy Rodríguez, junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD