Ricardo Menéndez: Salgamos este 8-M a pintar los sueños del país que merecemos

CIUDAD MCY.- “Salgamos a seguir pintando las comunidades y Comunas de los proyectos, de los sueños que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos en función del país que nos merecemos”, aseguró el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

Esto lo dijo bajo el contexto de la Consulta Popular que se lleva a cabo este 8 de marzo en todo el país. En ese sentido, recalcó que es “trascendental que se salga a votar por aquellos proyectos de mayor pertinencia para cada Comuna”.

Añadió que cada Comuna tiene una visión de lo que significan cada una de las consultas, “por eso es tan importante la jornada del día de hoy, salgamos a votar”.

FUENTE: VTV

