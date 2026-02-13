Ciudad MCY

Rusia confirma nueva ronda de contactos con Ucrania y EEUU el 17 y 18F

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.-Las autoridades de Rusia confirmaron este viernes que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en la ciudad suiza de Ginebra entre el 17 y el 18 de febrero, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara el martes que había aceptado una propuesta de Washington para una nueva ronda de contactos.

«La próxima ronda de negociaciones sobre un acuerdo en Ucrania tendrá lugar en formato trilateral ruso-estadounidense-ucraniano el 17 y el 18 de febrero en Ginebra», ratificó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que poco antes había adelantado que los contactos tendrían lugar la semana que viene, sin más detalles.

Asimismo, resaltó que la delegación rusa estará encabezada por Vladimir Medinski, enviado en 2025 a Estambul para unos contactos infructuosos con Ucrania para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Zelenski adelantó el miércoles que la nueva ronda de diálogo con Rusia se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Moscú, al tiempo que desveló que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear en el Donbás una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento.

