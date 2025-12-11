AN sancionó derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma

Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional (AN), sancionó por unanimidad el proyecto de Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), durante la sesión ordinaria de este 11 de diciembre.

Esta ley pone de manifiesto la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo palestino, que sufre y ha sufrido el genocidio más crudo de la humanidad por parte del sionismo Israel.

En ese sentido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, manifestó que esto también se hace «para denunciar ante el mundo, la inutilidad de una institución que debería servir para proteger a los pueblos, pero que solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».

Se declaró sancionada la Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria de Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI y se remite al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución nacional.

VTV| FOTO CORTESÍA