Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

AN sancionó derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 11, 2025

Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional (AN), sancionó por unanimidad el proyecto de Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), durante la sesión ordinaria de este 11 de diciembre.

Esta ley pone de manifiesto la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo palestino, que sufre y ha sufrido el genocidio más crudo de la humanidad por parte del sionismo Israel.

En ese sentido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, manifestó que esto también se hace «para denunciar ante el mundo, la inutilidad de una institución que debería servir para proteger a los pueblos, pero que solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».

Se declaró sancionada la Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria de Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI y se remite al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución nacional.

VTV| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela se celebrará en Caracas en 2026

11 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Unesr graduó 350 profesionales en diversas especialidades

11 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

GBA y REDI Central fortalecen estrategias de seguridad para blindar la paz en época decembrina

11 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Profesionales y técnicos entregaron propuestas de su proceso constituyente

11 de diciembre de 2025 Milexis Pino