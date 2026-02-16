Ruta Live llevó espectáculo y celebración a la costa aragüeña

El evento ofreció un concierto multitudinario en el paseo El Malecón, de Ocumare de la Costa, que consolidó a la música como motor de encuentro, recreación y participación comunitaria

CIUDAD MCY.-La alegría de los Carnavales se vivió con fuerza en el estado Aragua con la llegada de la Ruta Live “Carnavales en Paz”, que congregó a cientos de personas en el paseo «El Malecón», ubicado en el sector El Playón del municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde se desarrolló un espectáculo musical masivo y gratuito impulsado por el Gobierno Nacional para celebrar el inicio de la temporada carnestolenda.

La actividad reunió a familias, jóvenes y visitantes que colmaron el emblemático espacio costero para disfrutar de una programación artística que promovió el esparcimiento sano y la convivencia ciudadana, en el marco de las políticas culturales y recreativas orientadas al fortalecimiento del disfrute colectivo durante el asueto.

El evento ofreció un variado repertorio musical que mantuvo al público activo durante toda la jornada. Entre las presentaciones destacaron los reconocidos artistas Roberto Antonio, Omar Acedo y Xuxo, además de la participación de Los Cadillacs, quienes interpretaron temas que fueron coreados por los asistentes. Asimismo, la tarima contó con la energía de Mabel Yeah, Dr Cha, Polanc y Zabala, ampliando la diversidad de géneros y propuestas sonoras.

Durante la jornada también se observó la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien compartió con los asistentes junto al alcalde de la jurisdicción y representantes de las comunidades organizadas, evidenciando el acompañamiento institucional y la articulación con el pueblo en este tipo de actividades culturales.

La Ruta Live “Carnavales en Paz” forma parte de un despliegue recreativo que se desarrolla simultáneamente en distintas regiones del país, con el propósito de garantizar espacios de entretenimiento accesibles, inclusivos y seguros para la población. La programación contempla actividades orientadas a niños, jóvenes y adultos, promoviendo la integración familiar y el fortalecimiento de valores asociados a la paz, la alegría y la convivencia social.

Así, la Ruta Live continúa recorriendo el país llevando música, cultura y alegría, consolidándose como una plataforma de entretenimiento que impulsa el compartir familiar y el fortalecimiento de la identidad festiva nacional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA