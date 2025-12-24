Sector Agroalimentario ha dado un salto al 8.12 % de crecimiento en 2025

CIUDAD MCY.- “El sector agroalimentario, que es uno de los grandes motores de la estabilidad del país, de la soberanía del país, va a llegar a 8.12 por ciento de crecimiento de su capacidad productiva, de acuerdo a los marcadores del Producto Interno Bruto (PIB)”, informó el presidente Nicolás Maduro Moros, desde la Feria Navideña de los 14 Motores Productivos 2025, que se realiza en el Poliedro de Caracas.

Durante su participación este lunes, con los representantes empresariales, productivos, emprendedores, públicos y privados, el jefe de Estado manifestó que al convocar todas las fuerzas económicas y sociales, todas las fuerzas vivas de un país para producir, se logró hacer un plan productivo en este tema para enfrentar la persecución económica imperial.

“Podemos decir que tenemos 20 trimestres continuos de crecimiento sostenido al 5 %, y este año damos un brinco del 8 %, que es una felicidad tremenda en ese sector agroalimentario”, resumió.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó que este año Venezuela registra 16 millones 500 mil toneladas en el sector agrícola, tanto en producción vegetal como la producción de carne, este último experimentó más del 10 % de crecimiento, en primer lugar, el pollo, con un 11 %, y en carne de búfalo, rubro donde el país tiene el rebaño más grande del continente y el cuarto del mundo.

“Hay que hacer más y lo vamos a hacer para mejorar la calidad de los productos y abastecer al mercado y para exportar todo el alimento orgánico de Venezuela y de máxima calidad”, agregó el presidente Maduro.

Indicadores extraordinarios

El mandatario nacional leyó parte del último reporte de la rectora de la economía, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, donde se dan detalles de las estadísticas alimentarias.

El motor agroalimentario, consolidado con 20 trimestres consecutivos de crecimiento, refleja que el sector vegetal creció 10.37 %, para alcanzar 10.3 millones de toneladas en el ámbito agropecuario, un alza del 9 % que supera los 16 millones de toneladas en materias primas.

El subsector cárnico creció 10.21 %, respaldado por el rebaño Bufalino más grande del continente con 3.5 millones de ejemplares.

La actividad pesquera y acuícola logró un crecimiento conjunto del 5 %, para superar las 300 mil toneladas.

El ministro Juan Carlos Loyo, adelantó que la producción pesquera, acuícola y la producción agrícola y de alimentos en general, es el futuro de la humanidad. El ministro comparó la actividad histórica de Venezuela con la producción petrolera, y aseveró que ahora la producción de alimentos complementa la economía nacional sin dejar de defender la soberanía energética venezolana.

En este punto, el presidente Maduro dijo que los venezolanos y venezolanas ya superaron la llamada “enfermedad holandesa”.

Era la llamada enfermedad que tuvimos del “estiércol del diablo” que nos la sacamos de encima y nos estamos sacudiendo esa enfermedad holandesa y ahora vamos a tener una economía diversificada, sana, productiva, para abastecer, exportar y ser felices, felices, felices”.

