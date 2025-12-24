Fuerza de Tarea Antidrogas establece estrategias de acción para el 2026

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Comando Nacional Antidrogas, se llevó a cabo una importante reunión con representantes de la Fuerza de Tarea Antidrogas, donde se destacaron los avances estadísticos logrados hasta la fecha en el año 2025, así como la planificación de las acciones estratégicas que se implementarán para intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el territorio durante el próximo año 2026.

Este tipo de reuniones han sido fundamentales para fortalecer la cooperación interinstitucional y establecer un enfoque coordinado que permita abordar de manera efectiva los desafíos que presenta el narcotráfico.

La interacción entre estas entidades es esencial para desarrollar estrategias más eficaces y asegurar un futuro más seguro en todo el territorio venezolano y garantizar inmediatez en los procesos.

En esta reunión, participaron diversas instituciones clave en la lucha antidrogas, que incluyó el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo, Vigilancia Costera de la GNB, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), la Inspectoría del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el director del EMI, Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) y el director Antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

También se contó con la presencia del Dr. Antonio Guerrero, quien recientemente ha sido designado como director contra Drogas del Ministerio Público (MP), que se suma así a este combate global contra el problema de las drogas.

