Sector Textil reporta un crecimiento de 21 % durante el año 2025

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el sector textil del país alcanzó un crecimiento del 21 por ciento en el año 2025, luego de realizar un intercambio de logros como parte del Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, llevado a cabo en Caracas.

Asimismo, el mandatario venezolano destacó que los créditos el sector superan el equivalente a más de tres mil millones de dólares, lo que indiscutiblemente favorece al sector financiero de Venezuela.

En una exhibición de muñecas, vestido y calzado, el mandatario nacional aseguró que las piezas son de alta calidad, que guardan similitud con las expendidas en centros comerciales muy conocidos de la ciudad capital.

“Ahí es donde yo le digo, esto lo hace una maracucha, sí, marabina y las boutiques, en vez de estar trayendo del exterior, se lo encargan a ella. Ella lo hace aquí mejor y más barato”, argumentó el presidente Maduro al instar al pueblo venezolano a realizar sus compras decembrinas a los emprendedores venezolanos.

