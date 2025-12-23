Nuevos 100 turistas rusos visitan la Isla de Margarita

CIUDAD MCY.- La Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, recibió 100 nuevos turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar con el fin de conocer los destinos turísticos de Venezuela.

Con estos nuevos visitantes de Rusia se eleva la cifra total de llegadas desde agosto a 6 mil 454 y a un histórico de 54 mil 190 turistas de esta nacionalidad en el país, gracias a la gestión de la oficina comercial de Venezolana de Turismo (Venetur S. A.) en Rusia.

Este intercambio estratégico e inclusivo fortalece la cooperación bilateral y garantiza un desarrollo productivo sustentable para el bienestar de la población. La iniciativa forma parte de las Siete Transformaciones y las políticas de hermanamiento con la Federación de Rusia para superar el modelo rentista de cara a un nuevo modelo productivo.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre, la perla del Caribe también brindó una cálida bienvenida a un grupo de 100 viajeros procedentes de Moscú a través de la misma operación comercial, lo que expresa la sostenida afluencia de viajeros a la nación venezolana y que ratifica la continuidad y el éxito del corredor turístico entre Rusia y Venezuela, un proyecto que descansa sobre los sólidos cimientos de las relaciones entre ambas naciones.

La experiencia de estos visitantes extranjeros trasciende los atractivos de la Isla de Margarita con un itinerario que ha sido diseñado para ofrecer una inmersión en la diversidad geográfica y cultural de Venezuela, que incluye destinos como Caracas, maravillas naturales, con expediciones a Canaima, al corredor costero Puerto Cabello – Morrocoy, observación del Relámpago del Catatumbo y visita a la ciudad de Mérida, entre otras fascinantes rutas del territorio nacional.

VTV | FOTO CORTESÍA