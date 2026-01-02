Yohendrick Piñango se erige como el Jugador del Mes BDT

Cuidad MCY- Desde que Yohendrick Piñango debutó en la temporada 2025-2026, Cardenales de Lara despegó de manera definitiva hasta finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones. La explosión del novato impulsó a los pájaros rojos y le erigió como el Jugador del Mes BDT.

El toletero zurdo, de 23 años de edad, encabezó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en diciembre, en el departamento de carreras empujadas (21), y fue colíder en extrabases (11). Además, exhibió robusta línea ofensiva de .371/.464/.671, para OPS de 1.135.

Yohendrick Piñango, a su vez, finalizó segundo en anotadas (20), tercero en bases alcanzadas (47), cuarto en jonrones (5) y sexto en dobles (6), con 13 boletos, 14 ponches y una base robada en el lapso descrito.

El oriundo de Carora se estrenó en la campaña el 25 de noviembre, en Valencia, y a partir de entonces fue segundo del circuito en vuelacercas (8) y cojines totales (65). Además, culminó tercero en impulsadas (31) y pisadas al plato (24), con promedios de .363/.444/.714.

Fue tal el impacto de Yohendrick Piñango, que le bastaron 24 juegos disputados para fijar un nuevo récord de remolcadas entre reclutas de la franquicia crepuscular e igualar el de cuadrangulares.

Cardenales también registró foja de 14-10 desde que el jardinero hizo su debut en la zafra, el segundo mejor balance del circuito en ese período.

