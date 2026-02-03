Semillero de la Patria participó en talleres prácticos de Muñecas de Trapo

Al finalizar el taller, los niños y niñas exhibieron creativas y coloridas muñecas de trapos consolidando una jornada de aprendizaje exitosa

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Nacional de las Muñecas de Trapos, las instituciones del estado Aragua realizaron talleres de manualidades que fomentó la creatividad del Semillero de la Patria a través de la elaboración de auténticas y coloridas muñecas de trapo.

La jornada se llevó a cabo en las escuelas del estado donde los estudiantes participaron en los talleres prácticos con el objetivo de aprender a elaborar el juguete tradicional.

Durante el encuentro de formación los participantes utilizaron telas, relleno de algodón, pinturas, cintas, alambre, lana, estambre, botones, entre otros materiales.

Asimismo, durante la actividad los jóvenes aragüeños adquirieron conocimientos sobre la historia, tipos y la importancia de celebrar el Día Nacional de la Muñeca de Trapo.

Cabe mencionar que la celebración estuvo acompañada de actividades culturales y recreativas las cuáles fomentó la educación, cultura, identidad y valores en los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA