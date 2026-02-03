Fue inaugurada cancha del sector Santo Domingo y la iglesia Nuestra Señora del Rosario

CIUDAD MCY.-La comunidad del sector Santo Domingo del municipio Revenga celebró con entusiasmo la inauguración de la cancha deportiva y la iglesia Nuestra Señora del Rosario, dos espacios emblemáticos que fueron rehabilitados como parte de un amplio plan de recuperación de áreas comunitarias.

Además de estas obras, se realizaron mejoras significativas en la localidad entre las que destacan pintura de fachadas de la calle principal y de la escuela, instalación de nuevas luminarias y colocación de un parque infantil para el disfrute de los más pequeños.

En la cancha, los trabajos incluyeron la demolición de la losa antigua y la colocación de una nueva, junto con la instalación de sistemas de iluminación y aros, garantizando un espacio óptimo para la práctica deportiva.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde Daniel Perdomo, quien destacó la labor de los entrenadores y monitores deportivos, subrayando que su entrega responde a una verdadera vocación de servicio hacia los niños y jóvenes de la comunidad.

La bendición de la iglesia y de la cancha estuvo a cargo del Padre Pedro Hurtado, en una ceremonia que reunió a representantes de las comunas, de la UBCh, del poder popular, entrenadores, monitores deportivos, deportistas y directores de la alcaldía.

Por su parte, la directora de deporte, Zuleima Márquez, anunció que en el lugar se formarán nuevas escuelas deportivas, lo que permitirá fortalecer el talento local y brindar oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes del sector.

FUENTE PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA