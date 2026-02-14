Ciudad MCY

Seminario de actualización del reglamento de Sambo se realizó en Aragua

La actividad busca garantizar mayor participación, optimizar la preparación técnica y fortalecer la unificación de criterios arbitrales y reglamentarios en todo el territorio nacional.

CIUDAD MCY.- En el marco del ciclo nacional de formación impulsado por la Federación Venezolana de Sambo, el estado Aragua fue sede del Seminario de Actualización de Reglamento y Certificación Nacional dirigido a entrenadores, árbitros y dirigentes que laborarán durante el calendario competitivo 2026.

La actividad se desarrolló los días 13 y 14 de febrero en el Gimnasio Vertical Base de Paz Gran Tiuna – Hugo Chávez, ubicado en la ciudad de Maracay, consolidando a la región central como punto estratégico para el fortalecimiento técnico y organizativo del sambo venezolano.

En esta jornada de formación participaron, además del estado anfitrión, las delegaciones de Carabobo, Cojedes y Guárico, como parte de la estructura regional establecida este año por la federación.

Este 2026, el ciclo de seminarios presenta como principal novedad su distribución por zonas y regiones, siendo Aragua la sede correspondiente a la región central del país. Esta modalidad buscó garantizar mayor participación, optimizar la preparación técnica y fortalecer la unificación de criterios arbitrales y reglamentarios en todo el territorio nacional.

El seminario contó con la ponencia de Karelhia Granadillo, directora de arbitraje de Feve-Sambo, y Carlos Arteaga, director técnico de Feve-Sambo, quienes abordaron la actualización del reglamento, lineamientos técnicos y procesos de certificación obligatorios para el desarrollo del año competitivo.

Con esta iniciativa, la Federación Venezolana de Sambo, de la mano del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), reafirmó su compromiso con la profesionalización, el fortalecimiento institucional y la excelencia deportiva, asegurando que entrenadores, árbitros y dirigentes cuenten con las herramientas necesarias para el crecimiento sostenido del sambo en Venezuela.

