Venezuela invitada a ser sede de la Serie de las Américas 2027

.La Asociación de Ligas de Béisbol de las Américas (Abam) invitó a Venezuela a organizar la tercera edición de la Serie de las Américas del año 2027.

CIUDAD MCY.- El anuncio lo realizó el recién el presidente de la Abam, Ajax Delgado, tras concluir la asamblea general de la organización, que se realizó en La Rinconada, Caracas.

«Invitamos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), para que sean anfitriones en 2027, en la que esperamos que sean más de siete países participantes. Esa es nuestra misión… Tenemos definidas las sedes para los próximos tres torneos, pero con la experiencia que hemos tenido planteamos la posibilidad de que sea Venezuela si ellos aceptan», puntualizó Delgado.

Al respecto, el presidente saliente de la asociación, David Salayandía, felicitó la organización del torneo por parte de Venezuela, a la vez que manifestó su confianza en la Lvbp para desarrollar la Serie de las Américas.

«Apostamos a Venezuela cuando algunos le dieron la espalda y ahora vienen cosas grandes. Esta Serie fue la primera de muchos aquí, ahora otros países tienen interés en esto y seguiremos creciendo, porque no solo pensamos en el béisbol profesional, también tenemos proyectos con categorías menores», enfatizó Salayandía.

El director ejecutivo del torneo, Renny Bernal, precisó que para que Caracas vuelva a recibir a la serie deben seguir algunos pasos, el primero de ellos es concretar una reunión con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe antes de tomar otras decisiones.

«Ahora se vienen revisiones, reuniones y ajustes, el camino es largo… Fue un gran placer recibirlos y darles el trato que merecen en un evento de primera categoría. Aquí ganamos todos, rompimos expectativas y paradigmas con un producto que empieza a hacer ruido. Aceptamos la invitación y agradecemos la importancia que nos dan como potencia del béisbol. Haremos este esfuerzo las veces que sea necesario», afirmó Bernal.

El director agregó que la idea es conseguir un escenario en el que la Serie de las Américas y la Serie del Caribe puedan coexistir sin competir.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA