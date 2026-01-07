Serranía Las Delicias permanecerá cerrada por trabajos de mantenimiento

La directora de Ecosocialismo del estado Aragua indicó que el cierre se realiza en articulación con el Gobierno nacional y regional para mejorar y garantizar la seguridad del ecosistema y de los usuarios

CIUDAD MCY.- La Secretaría General de la sexta Transformación (6T) Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología además de ser la directora del Ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos, realizó un comunicado en el que anunció a la población aragüeña el cierre preventivo de la Serranía Las Delicias ubicado dentro del Parque Nacional Henri Pittier.

El sitio, popularmente conocido por los pobladores como el cerro del Hotel Maracay, se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar incendios en el periodo de sequía.

Ramos indicó que el cierre se realiza en articulación con el Gobierno nacional y regional para mejorar y garantizar la seguridad del ecosistema y de los usuarios.

«Bajo las orientaciones del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y su gerente, el licenciado José Parra se ha realizado un cierre preventivo de esta área en función de la atención, mantenimiento y los cortafuegos por el periodo seco, ya que en los días anteriores hemos tenido algunos conatos de incendio en estos espacios y la intención es poder garantizar la seguridad a los usuarios que hacen vida en estos espacios. Por ello que tenemos estos días de inicio de enero en cierre preventivo y de mantenimiento en articulación perfecta del Gobierno nacional, regional y local para garantizar las mejoras de nuestro Parque Henri Pittier».

Además Ramos manifestó que en los próximos días se estará dando nuevamente acceso a la Serranía de Las Delicias.

«A partir del día sábado retomaremos la dinámica para aquellos que turistas o senderistas que frecuentan el área montañosa de nuestro parque».

Finalmente la Secretaria General de la 6T hizo un llamado a los ciudadanos de proteger y cuidar el pulmón vegetal.

«Al visitar el parque debemos seguir las normas de seguridad entre ellas no arrojar basura o desperdicios que pongan en riesgo la zona».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA