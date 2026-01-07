San Sebastián de los Reyes se movilizo en asamblea para exigir liberación del Presidente Maduro

El municipio se sumó a las voces nacionales que exigen el respeto a la soberanía de la patria y la liberación inmediata de los líderes nacionales

CIUDAD MCY.- Con la firmeza y el compromiso patriótico que caracteriza al pueblo del sur de Aragua, los habitantes del municipio San Sebastián de los Reyes se concentraron en una multitudinaria Asamblea del Poder Constituyente Originario.

El objetivo central del encuentro fue elevar una voz de protesta y exigencia ante el «vil y hostil secuestro» del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La jornada se transformó en una vibrante tribuna antiimperialista, donde movimientos sociales, frentes revolucionarios y organizaciones de base se unieron en un solo clamor por la paz y la soberanía.

Los participantes denunciaron de manera categórica las agresiones del gobierno norteamericano, señalando que estas acciones buscan de forma ilegal apropiarse de las riquezas del país.

El acto concluyó con una declaración de apoyo rotundo a la gestión del presidente Maduro.

Finalmente el pueblo de San Sebastián de los Reyes reafirmó que se mantiene en alerta permanente y en unidad total frente a lo que calificaron como «políticas genocidas» de la administración de Donald Trump, las cuales atentan contra la estabilidad democrática de Venezuela.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA