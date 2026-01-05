Sistema de transporte público en Aragua trabaja en absoluta normalidad

Desde tempranas horas los directores municipales de transporte, en articulación perfecta con la Secretaría de Transporte del estado, se desplegaron en las principales paradas y terminales de la región para monitorear la movilización de pasajeros en las rutas urbanas, sub urbanas y extra urbanas de la entidad

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de asegurar un retorno a las actividades productivas de forma eficiente, este lunes 5 de enero del 2026 se llevó a cabo la reactivación total del servicio de transporte público en los 18 municipios del estado Aragua.

Esta acción se alinea con las orientaciones emanadas por el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (e), Delcy Rodríguez, y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quienes han priorizado el fortalecimiento de los servicios públicos para el bienestar de la colectividad.

Desde tempranas horas los directores municipales de transporte, en articulación perfecta con la Secretaría de Transporte del estado, se desplegaron en las principales paradas y terminales de la región para monitorear la movilización de pasajeros en las rutas urbanas, sub urbanas y extra urbanas de la entidad.

En el despliegue, las autoridades supervisaron el funcionamiento óptimo de las unidades de transporte con el objetivo de resguardar la integridad de los usuarios y conductores.

Gracias a la reactivación de las unidades de transporte, los aragüeños podrán trasladarse a sus puestos de trabajo en un ambiente de paz y seguridad.

De esta manera el Gobierno Bolivariano reafirma su voluntad de optimizar la movilidad dentro de las ciudades, hacia otros municipios y diversos estados, consolidando una entidad que avanza en paz y con eficiencia operativa.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA