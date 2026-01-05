Cronistas del estado Aragua ratifican su compromiso con la Revolución Bolivariana

Con un plan de trabajo para recopilar de manera insurgente el desarrollo de todos los acontecimientos del país

CIUDAD MCY.- El Movimiento de Historia Insurgente y la Red de Historia del estado Aragua en conjunto a los cronistas comunales y oficiales de la entidad, se pronunciaron desde la sede de la gobernación del estado Aragua para ratificar su deber con la Revolución Bolivariana y anunciaron un plan de trabajo para documentar el desarrollo de los últimos acontecimientos en el país.

Nelly Guilarte, coordinadora de la Red de Historia del estado Aragua y miembro del Movimiento de Historia Insurgente, expresó el respaldo a las autoridades nacionales legítimamente constituidas, haciendo especial énfasis en la gestión regional de la gobernadora Joana Sánchez.

Además, aprovechó la oportunidad para «solicitar que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y su señora esposa, la primera dama Cilia Flores, sean entregados nuevamente, retornados al país».

Asimismo, indicó que «estamos haciendo un plan de trabajo para recoger de manera insurgente todos los acontecimientos que se desarrollen y la participación de hombres y mujeres de nuestro pueblo en defensa del proceso revolucionario».

Con esta iniciativa, los cronistas aragüeños buscan no solo preservar la memoria institucional, sino también visibilizar la resistencia popular en el Estado.

JUAN ZAPATA | FOTOS : CORTESÍA