SPB anuncia formato de competencia y fecha para comenzar la temporada 2026

CIUDAD MCY.- La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) anunció este lunes 22 de diciembre la fecha del comienzo de la temporada 2026. Asimismo, el máximo torneo del deporte de las alturas también publicó el formato de competencia para la siguiente campaña.

Tras la reciente Asamblea General entre los dueños de cada franquicia de la máxima categoría del baloncesto venezolano, se confirmó que la acción en los tabloncillos comenzará oficialmente el 7 de marzo. Una de las novedades de la próxima campaña es la reducción a 13 equipos, debido a que el quinteto de Toros de Aragua decidió no participar este año para ajustar al equipo.

Entre los equipos que competirán están en un formato unificado de «Todos contra Todos» estarán presentes:

Cocodrilos de Caracas

Brillantes del Zulia

Diablos de Miranda

Frontinos de Táchira

Guaiqueríes de Margarita

Gaiteros del Zulia

Héroes de Falcón

Marinos de Anzoátegui

Panteras de Miranda

Pioneros del Ávila

Piratas de La Guaira

Spartans Distrito Capital

Trotamundos de Carabobo

A diferencia de la temporada anterior, donde los equipos se dividían en conferencias geográficas, para el 2026 la Ronda Regular se jugará bajo un formato de todos contra todos en una tabla única, donde cada equipo deberá disputar un total de 24 compromisos (12 como local y 12 como visitante).

El camino a la Gran Final

La postemporada también ha sido estructurada para aumentar la competitividad en las etapas decisivas: La primera ronda de los playoffs denominada «Play In» clasificarán los ocho mejores equipos de la tabla general.

En esta fase de eliminación serán cuatro llaves, donde se enfrentarán el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, tercero con sexto y cuarto contra quinta. La series están establecidas al ganador de cuatro de siete juegos. Los cuatro vencedores del «Play In» avanzarán a las semifinales, en esta ronda de «final four» también serán al mejor de sistema de juegos, y se medirán en le mismo orden de excelencia de como quedaron en la ronda regular.

La lucha por el título mantendrá el mismo formato de siete juegos para determinar al nuevo campeón del baloncesto nacional. La final comenzará en casa del mejor ubicado en la ronda regular. Con las reglas de jugadores importados, se mantiene el límite de cuatro extranjeros por equipo, en la cancha, el máximo permitido será de tres importados simultáneamente y a lo largo de toda la temporada, cada club tiene un tope de 10 jugadores extranjeros permitidos en su registro total.

VTV | FOTO CORTESÍA