Trump anunció que 50 millones de barriles de crudo venezolano van a Houston

Rafael Velásquez

Feb 3, 2026

El mandatario estadounidense destacó, además, que tiene buenas relaciones con las autoridades del Gobierno encargado de Venezuela

CIUDAD MCY.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a las refinerías situadas en Houston, Texas.

«Recibimos 50 millones de barriles de petróleo, que ahora mismo se dirigen a Houston, y nos llevamos muy bien con ellos”, anunció Trump desde el Despacho Oval en rueda de prensa.

Con relación al Gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, Trump destacó que las relaciones son positivas.

Recordemos que en los últimos días Estados Unidos además ha levantado las sanciones contra Venezuela con el objetivo de beneficiar la industria petrolera.

Rafael Velásquez

