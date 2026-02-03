Concluyó reunión de Trump y Petro tras dos horas en la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró «con muy buena disposición» a este encuentro

CIUDAD MCY.- La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, concluyó este martes en la Casa Blanca tras dos horas de diálogo, con el objetivo de relanzar la relación bilateral luego de un año de desencuentros.

El mandatario colombiano llegó a las 10:53 hora local de Washington(misma hora en Bogotá y 15:53 GMT) y abandonó la residencia presidencial a las 13:03 (18:03 GMT).

La reunión se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios.

Petro llegó a la Casa Blanca a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana y no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró «con muy buena disposición» a la reunión.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Recordemos que de acuerdo al mandatario estadounidense, el tema central del encuentro seria el narcotráfico. Esta reunión entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos se da en la recta final del Gobierno de Bogotá, país en el se pautó la primera vuelta de elecciones presidenciales para el 31 de mayo. FUENTE: EFE FOTO: CORTESÍA