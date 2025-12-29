Trump y Zelenski proyectan avance en diálogo de paz

CUIDAD MCY.-El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron este domingo un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten «cuestiones espinosas» por resolver.

El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.

A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del «95%», del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones «espinosas» por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.

En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear «grupos de trabajo» compuesto por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania «en las próximas semanas».

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó hoy que sostuvo una llamada de una hora con Trump y Zelenski, junto a otros líderes europeos, para analizar «el estado de las negociaciones de paz», según indicó la funcionaria en su cuenta de la plataforma X.

Von der Leyen señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.

El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado, que en la llamada de más de una hora de hoy con Trump, Putin «accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos».

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.

Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.

Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.

FUENTE EL ARAGUEÑO \ FOTO CORTESIA