Gobierno de México descarta el aumento en el precio de gasolinas en 2026

CUIDAD MCY.-Las autoridades mexicanas rechazaron que el costo de los combustibles suba en el 2026 como consecuencia del incremento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), anunciado esta semana.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (SE) publicaron un acuerdo en el que aclaran que el aumento al IEPS no afectará el precio de las gasolinas, ya que se mantiene vigente la estrategia nacional para estabilizar su costo.

Este plan es un acuerdo firmado entre los empresarios gasolinaros y el Gobierno federal para mantener por debajo de los 24 pesos (1,3 dólares) el precio de la gasolina regular, con un octanaje menor a 91.

«En este contexto, la actualización del IEPS por inflación aplicable a dichos combustibles, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor», se lee en el boletín de prensa.

En septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el 98% de los gasolinaros del país habían aceptado renovar dicha estrategia por otros seis meses.

De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación, el IEPS aplicable a partir del 1 de enero de 2026 a la gasolina Magna será de 6,7 pesos por litro (0,37 dólares), para la Premium de 5,65 (0,31 dólares) y para el diésel será de 7,36 pesos (0,40 dólares) por litro.

