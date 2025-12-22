Ciudad MCY

Urdaneta rindió homenaje a la PNB con emotivo acto

Dic 22, 2025

 Este acto no solo sirvió para conmemorar un año más de la creación de este cuerpo policial, sino también para fortalecer los lazos entre el Poder Ejecutivo municipal, el Poder Popular y los organismos de seguridad

CIUDAD MCY.- En un ambiente cargado de patriotismo y espíritu institucional, la Alcaldía del municipio Rafael Guillermo Urdaneta celebró el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), rindiendo un merecido homenaje a los hombres y mujeres que integran este cuerpo de seguridad en la localidad.

La actividad estuvo liderada por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, quien estuvo acompañado por representantes de los diversos órganos de seguridad y funcionarios que hacen vida en el municipio.

 El evento sirvió como plataforma para enaltecer la mística de trabajo del «pueblo uniformado»  cuya labor es fundamental para la seguridad ciudadana.

El acto contó  con la entrega de reconocimientos, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Urdaneta y el Gobierno Regional de seguir fortaleciendo los cuerpos de seguridad para garantizar que el municipio siga siendo un territorio de paz y protección para todas las familias.

Es importante resaltar que este homenaje contó con la orientación y el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quien ha sido una pieza clave en el impulso de las políticas de seguridad en la región.

