Juventud mariñense fortalece su futuro con certificación de nuevos emprendedores

CIUDAD MCY.-La formación productiva de la juventud continúa consolidándose en el municipio Santiago Mariño con la certificación de más de 90 jóvenes que culminaron exitosamente los cursos del Plan Juventud Emprendedora, iniciativa impulsada por la gestión del alcalde Carlos Guzmán, con el acompañamiento de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, en sintonía con la primera transformación económica establecida en la Ley del Plan de la Patria de las 7T.

La actividad se desarrolló en la parroquia Samán de Güere, en la sede de la Unión de Conductores Turmero-Maracay, donde mujeres y hombres jóvenes recibieron sus certificaciones tras completar procesos de capacitación orientados al autoempleo y al impulso de nuevas iniciativas económicas.

Durante el acto, la secretaria de la Juventud de la Alcaldía de Santiago Mariño, Girlis Campos, resaltó que el programa permitió la formación en áreas estratégicas para el desarrollo productivo juvenil, entre ellas elaboración de productos de limpieza, diseño de cejas y pestañas, epilación, decoración con globos, sistema de uñas, trenzados, manejo de redes sociales y fotografía.

Campos subrayó que este esfuerzo es resultado del trabajo articulado entre el gobierno municipal y los facilitadores del plan, enfocado en brindar herramientas prácticas que permitan a la juventud incorporarse activamente a la economía local.

Asimismo, reiteró el compromiso institucional de seguir ampliando la oferta formativa para beneficiar a un mayor número de jóvenes del municipio.

Para culminar, la secretaria municipal de la Juventud destacó que quienes egresan de este plan cuentan ahora con conocimientos y habilidades que les permitirán emprender de manera independiente, generar ingresos y convertirse en multiplicadores de esta experiencia formativa en sus comunidades.

