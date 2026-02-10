Ciudad MCY

Venezuela cuenta con la garantía y seguridad de 116 días de Reserva de Alimentos

PorRafael Velásquez

Feb 10, 2026

CIUDAD MCY.-Entre los anuncios que dio a conocer la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un Consejo de Vicepresidentes Sectoriales llevado a cabo en la Oficina Presidencial de la Sala de Autogobierno de la Comuna 8 Raíces de Los Mecedores, informó que el país cuenta en este momento con una reserva de alimentos de 116 días, son 5 más que los registrados a finales del año 2025.

«Son números importantes que mostrar. El abastecimiento pleno que hay en el país para tranquilidad de nuestro pueblo y que ese abastecimiento pleno, además, nos da una garantía y una seguridad de ahora tener 116 días de reserva. Crecimos 5 días en la reserva de alimentos, es importante», explicó Rodríguez.

CONSUMO NACIONAL CRECIÓ 32% EN RELACIÓN A ENERO DEL 2025

La Mandataria Nacional anunció que, en un evento internacional en los Emiratos Árabes Unidos, el Vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, dio a conocer el crecimiento del 32% del consumo nacional de enero de 2026 en relación a enero de 2025, lo que se traduce en cómo «el pueblo venezolano se recupera, tiene esa capacidad de resistencia, pero sobre todo de avanzar», explicó Rodríguez.

