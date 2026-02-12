Venezuela diversifica exportaciones y recupera mercados en Europa

CIUDAD MCY.- Gustavo González Velutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), informó que las exportaciones no petroleras han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

“Cada año crecemos. Hace una década alcanzamos un pico de 8.100 millones de dólares en productos no petroleros ni auríferos. Aunque la pandemia y la situación económica provocaron una caída, en los últimos seis años hemos logrado estabilizarnos en un rango de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares”, explicó en entrevista al programa Sin Duda de Unión Radio.

Velutini destacó que el metanol lidera la lista de exportaciones, llegando a 15 destinos, incluidos Estados Unidos, China y diversos países europeos. Asimismo, resaltó el éxito de los productos del mar (camarón y cangrejo), el cacao, el café y el ron, este último con presencia en más de 45 países.

Una de las novedades más relevantes es el repunte en la exportación de materias primas como hierro y aluminio en estado natural hacia Italia. Además, mencionó que Venezuela se ha convertido nuevamente en un proveedor estratégico de arcilla refractaria, llenando el vacío dejado por Ucrania tras el inicio del conflicto con Rusia.

En el sector de valor agregado, destacó la exportación de bases para esencias cosméticas hacia el exigente mercado europeo. Por otro lado, subrayó el auge de la agroindustria nacional: “Pasamos de tener tres marcas de harina de maíz a tener 40; el mercado nacional se nos quedó pequeño”.

El presidente de AVEX abogó por mejorar la logística con las islas del Caribe neerlandés (Aruba, Curazao y Bonaire). Calificó como «absurdo» que la carga deba pasar primero por Cartagena antes de llegar a estas islas, a pesar de su cercanía con el puerto de La Guaira.

Dijo que ya existen conversaciones con la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, para reactivar estos mercados naturales y potenciar sectores como el plástico, el calzado y el textil.

FUENTE UNIÓN RADIO

FOTO: REFERENCIAL