Dólar BCV para este 12 de febrero

PorBeatriz Guilarte

Feb 12, 2026

CIUDAD MCY.-Las mesas de cambio que operan en el país cotizaron el valor del dólar para este jueves 12 de febrero en Bs. 390,29, mientras que el euro se ubica en 463,08. Las tasas corresponden a la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 56,48; la lira turca en Bs. 8,94 y el rublo en Bs. 5,06.

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

FUENTE : BCV

FOTO : CORTESÍA

