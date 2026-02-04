Venezuela fortalece su Diplomacia Bolivariana de Paz

CIUDAD MCY. – En una significativa jornada diplomática desde el Palacio de Miraflores, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó la acreditación de los nuevos embajadores de Italia, Nicaragua y Qatar.

Este acto reafirma el compromiso de la nación con una política exterior basada en el diálogo y la cooperación mutua, marcando el inicio de una etapa de colaboración técnica y política destinada a potenciar el desarrollo nacional.

Durante el encuentro, la mandataria nacional destacó la importancia de estos vínculos estratégicos para el bienestar social, señalando que el objetivo principal es la prosperidad del país a través del entendimiento internacional.

Al respecto, la Presidenta Encargada enfatizó durante su pronunciamiento: «Allí conversamos agendas de trabajo que podemos ir construyendo para el beneficio del pueblo venezolano. Es lo que buscamos: el beneficio de Venezuela y la felicidad de nuestro pueblo».

Esta visión se alinea con el mandato constitucional de consolidar una Diplomacia Bolivariana de Paz fuerte que sea apreciada en todas las latitudes. La jefa de Estado resaltó que esta arquitectura diplomática permitirá alcanzar mejorías económicas, sociales y políticas gracias a una mayor interconexión con la comunidad internacional.

La jornada concluyó reafirmando que el Gobierno Bolivariano continúa construyendo relaciones estables y de fraternidad que garantizan la estabilidad de la nación. Con la recepción de estos diplomáticos, Venezuela ratifica su postura de apertura al mundo y su voluntad de trabajar en conjunto por el beneficio mutuo de los pueblos.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA