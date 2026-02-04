Programa de Paz y Convivencia Democrática abrirá espacios para el encuentro en Venezuela

CIUDAD MCY.-Este martes, desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que el Gobierno Bolivariano se mantiene en trabajo constante para la garantía de la construcción de espacios para el encuentro mediante el Programa para la Paz y Convivencia Democrática para Venezuela.

En este sentido, subrayó «el extremismo en Venezuela ha estado completamente aislado de la vida nacional». Por ello, exhorta a estos sectores a respetar las leyes del país con el objetivo de mantener la tranquilidad y la paz de los venezolanos.

Asimismo, señaló que se les ha dado una oportunidad a estos sectores, pero que a pesar de ello deben estar muy claros en cuanto a los estatutos, porque «debe haber respeto hacia la jurisdicción y el ejercicio de la jurisdicción de Venezuela».

Por ello, insistió en que la política en Venezuela debe ser nacionalizada entre venezolanos y venezolanas, y que «debe ser con P mayúscula».

Rodríguez acentuó que tanto en la Nación venezolana como en todos los países del mundo existen las diferencias, y las divergencias.

Respecto a la agresión militar que sufrió el país el pasado 3 de enero, la Presidenta Encargada subrayó que de manera inmediata la institucionalidad en Venezuela se activó y actuó.

«Sabemos que hay muy pocos venezolanos que aplaudieron la agresión militar externa contra Venezuela desde una posición extremista, que no terminan de entender al pueblo venezolano, que no terminan de dar la lectura correcta a lo que quiere el pueblo venezolano», sentenció Rodríguez.

Al mismo tiempo, manifestó que el pueblo quiere preservar su soberanía, su proceso de independencia nacional, «en honor a nuestros libertadores, a nuestras libertadoras».

Recalcó a su vez que Venezuela debe cuidar la independencia nacional y sobre todas las cosas, la paz y la tranquilidad.

COHESIÓN NACIONAL

En este contexto, Rodríguez señaló ya se ha suscrito la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la que se incorporaron modelos de gestión exitosos que ya se venían aplicando con la Ley Antibloqueo.

En este orden de ideas, mencionó que esta reforma ha permitido integrar a Venezuela a prácticas internacionales para poder desarrollar lo que «se llaman los campos verdes, que son campos vírgenes donde nunca ha habido desarrollo ni de infraestructura, ni de exploración, ni de explotación, ni de producción».

También apuntó que «Venezuela en unión y cohesión nacional, busca el desarrollo y felicidad para el pueblo venezolano».

