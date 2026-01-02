Voleibol nacional recuperó su jerarquía con triunfos históricos en 2025

Cuidad MCY- El deporte de la malla alta recuperó en 2025 su menguada jerarquía mediante el ambicioso plan denominado “El Renacer del Voleibol”, que el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Federación Venezolana de Voleibol llevaron adelante para elevar el nivel de la disciplina en todas sus categorías y modalidades, que se tradujeron en resonantes triunfos.

Uno de los pilares fundamentales de este proceso fue la concentración permanente de las selecciones nacionales, implementada por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, en la Casa de la Malla Alta, en el gimnasio “Gastón Portillo”, donde se garantizó entrenamientos sistemáticos y continuos.

A ello se sumó la contratación de entrenadores de reconocimiento internacional, la implementación de procesos de captación de talentos antes, durante y después de los campeonatos nacionales en categorías formativas, y el acompañamiento integral a los atletas con los especialistas de las ciencias aplicadas al deporte, que incluyó apoyo médico, nutricional, psicológico, fisioterapéutico para la preparación y recuperación.

Calendario efectivo

Otro de los factores que influyó en el rescate de la disciplina fue el diseño de un calendario competitivo nacional e internacional que permitió a los jugadores mantener un ritmo óptimo de competencia que garantizó el roce necesario para mejorar su rendimiento y proyectarse en escenarios de alta competencia.

Como consecuencia de ese respaldo integral, la selección masculina de mayores se alzó, por primera vez en la historia, con el campeonato de la XVIII Copa Panamericana Norceca, celebrado en Guanajuato, México, al derrotar 3-1 (25-23, 25-20, 20-25, 25-19) al sexteto anfitrión del torneo.

El equipo liderado por cinco jugadores con experiencia olímpica en Tokio 2020, Willner Rivas, Emerson Rodríguez, Amílcar Herrera, Ronald Fayola y Jean Herrera, demostró equilibrio, profundidad táctica y madurez en los momentos decisivos, fiel reflejo del trabajo realizado desde principios de año.

Inédito título

Este triunfo fue el complemento de la medalla de bronce en la Copa América Masculina 2025 en Brasil, donde Venezuela regresó al podio continental tras varios años de ausencia. Allí superaron 3-1 a Chile en un partido vibrante por el tercer lugar, en el que sobresalió Willner Rivas con 23 puntos.

Por su parte, la selección femenina Sub-17 obtuvo el inédito título de campeona suramericana en la cita de Lima, Perú, tras vencer a Brasil 3-0 (25-22, 25-14, 25-22), y logró así la primera clasificación de Venezuela a un Mundial en esta categoría.

Asimismo, la selección femenina Sub-19 regresó al circuito internacional tras una década de ausencia y finalizó en el quinto lugar en la Copa Panamericana en Canadá, en la que se colgó el oro por primera vez en su historia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por otra parte, en el ámbito nacional se consolidó la Liga Nacional de Voleibol de Playa (LVVP) como plataforma para el desarrollo de nuevos talentos.

Fuente: MinDeporte | Foto Cortesía