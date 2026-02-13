Venezuela recibe más de 6 mil kilos de insumos médicos provenientes de EEUU

CIUDAD MCY.- Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, arribó un cargamento de más de 6 mil kilos de medicamentos provenientes de Estados Unidos destinados a fortalecer el sistema público de salud del país para favorecer a los venezolanos y las venezolanas.

La dotación fue recibida por el representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos (EE. UU.) Félix Plasencia, quien destacó que esta acción se suma al esfuerzo del Ejecutivo Nacional para fortalecer la red ambulatoria de todo el territorio nacional y prestar un servicio gratuito y de calidad.

Por su parte, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, informó que este es el primer cargamento de medicamentos que llega al país y adelantó que recibirán más insumos médicos en los próximos días.

Vale destacar que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se han trazado avanzar en una hoja de ruta para abordar asuntos de interés bilateral por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional.

