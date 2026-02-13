Presidente Trump anunció posible visita a Venezuela

El mandatario de EEUU reiteró que «tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Como saben, estamos trabajando muy de cerca»

CIUDAD MCY.- Este viernes 13 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que planea visitar Venezuela, sin ofrecer más detalles de cuándo podría ser.

“Voy a visitar Venezuela […]. Aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, prometió, tras ser preguntado por la prensa sobre el tema. Al ser preguntado sobre la relación bilateral, sostuvo que ahora mismo “es de diez”. “Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Como saben, estamos trabajando muy de cerca. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando. Van a extraer el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela va a recibir una gran parte de ese dinero. La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es, diría yo, de diez”, expresó.

Cuando un reportero le preguntó si su administración «reconocerá al Gobierno de Delcy Rodríguez como el Gobierno oficial de Venezuela», Trump fue directo y expresó: «Lo hemos hecho».

En cuanto a los negocios con el crudo venezolano, Trump reiteró que el petróleo del país suramericano está fluyendo hacia EE.UU. y le parece interesante que empresas de otros países estén interesadas en comprarlo. «Nosotros nos encargamos de refinarlo y somos los únicos que tenemos que refinarlo», expresó Trump en cuanto al negocio petrolero con Venezuela.

Las declaraciones del mandatario estadounidense coinciden con la visita que realizó esta semana el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, al país suramericano, donde sostuvo reuniones con la mandataria encargada y visitó las instalaciones de crudo como parte de la agenda de cooperación bilateral que adelantan Caracas y Washington.

FUENTE: GLOBOVISIÓN | RT

FOTO: CORTESÍA